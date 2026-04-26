◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）巨人の井上温大投手が、６回３安打１失点（自責０）の好投で２勝目を挙げた。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、味方の失策が絡んでピンチを背負いながら最少失点に切り抜けた６回の投球に、井上の成長の跡を見た。＊＊＊＊＊＊井上は、点差とかに縛られず、マウンド上で自分の力を出し切るという一貫した姿勢が見えた。相手が誰であろうと、自分の投球がで