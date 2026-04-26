将棋の第８４期名人戦七番勝負第２局が２５、２６日、青森市で行われ、名人を保持する藤井聡太竜王（２３）が挑戦者の糸谷哲郎九段（３７）に８９手で勝って、開幕２連勝とした。第３局は５月７、８日に石川県七尾市で行われる。