25日午後、兵庫県尼崎市と大阪市淀川区の間に架かる橋を走行中のJR東西線快速電車で異常音が確認され、緊急停車した。JR西日本は26日、線路脇にあった金属製の部材が車両と接触していたことが分かったと発表した。JR西によると、尼崎―加島間の下神崎川橋梁上で、枕木の間隔を保持するため線路脇に設置されたL字形の部材（長さ約5.4メートル、重さ約22キロ）を固定するボルトが外れていた。部材が浮き上がり、先頭車両下部の排