女子プロレスのスターダムは26日、横浜アリーナで「ALLSTARGRANDQUEEENDOM2026」を行った。IWGP女子王者・朱里はAEWのモーガン・ベーンの挑戦を受けた。序盤はベーンのパワーに圧倒。バックフリップなどでペースを握る。王者は蹴りと腕ひしぎ逆十字固めで反撃。しかし、パワーで持ち上げて王者を挑発する。膝や蹴りで反撃したが、岩石落としから抱えて朱里を場外へ投げ捨てた。場外戦では朱里はスイングDDT、踏みつけ