気象台は、午後7時5分に、洪水警報を四万十町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】高知県・四万十町に発表 26日19:05時点西部では、26日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■四万十市□大雨警報・土砂災害・浸水26日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報26日夜のはじめ頃に警戒■中土佐町□大雨警報・土砂災害・浸水26日夜のはじめ