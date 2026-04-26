4月26日（日）、東京芝2000mを舞台に、牝馬クラシック2戦目オークスの優先出走権をかけたフローラS・G2が行われた。制したのは、1番人気ラフターラインズ。中団は後方で脚を溜め、迎えた直線で一気に抜け出し快勝。2着エンネとともに、オークスへの優先出走権を獲得した。一方、京都で行われたマイラーズCは、一昨年の朝日杯FS・G1勝ち馬アドマイヤズームが制し重賞2勝目。鞍上の武豊騎手は、32年ぶりのマイラーズC勝利で、青葉賞