ミスタードーナツは、2026年4月27日から、新作ドーナツ「サクぽふん」全2種を期間限定で販売します。また、同日より新作の期間限定フローズンドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」全2種も登場します。東京バーゲンマニア編集部は、21日に都内で開催された新商品発表会＆試食会に参加しました。試食の感想も含め、新商品のドーナツとドリンクの魅力を紹介します。外はサクサク、中はぽふん「サクぽふん」は、台湾ドーナツをヒ