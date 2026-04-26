NEK!が、メジャー1stシングル「FLiCK」を6月10日に配信リリースする。 （関連：NEK!は今、凄まじい勢いで数々の夢を叶えようとしているバンド結成から1年半で到達した初のZeppワンマン） 本情報は、本日4月26日に行われた初の全国ツアー『NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026』のファイナル公演終演後に、会場内で流れたサプライズ映像にて発表されたもの。NEK!のSNSでは、4月1日のエイプリルフー