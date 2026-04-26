渡邉美穂の冠YouTubeチャンネル「渡邉美穂の観光大使の推し事」がスタートし、初回ゲストに潮紗理菜、宮田愛萌が出演した。渡邉、潮が撮影時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】潮紗理菜や渡邉美穂ら元日向坂46OGとドライブ） 冠チャンネルでは、渡邉がガチ友と一緒に依頼のあった観光スポットの推しポイントを調査。日向坂46を卒業したOG3人が、渡邉の運転で道の駅・常総を訪れている