サッカー元日本代表の柿谷曜一朗の妻で、タレントの丸高愛実は4月22日、Instagramを更新。「#夫婦トレーニング」と題して、動画を公開した。 【画像】浅野拓磨、31歳の誕生日に“銀髪”オフショット公開！「髪色ステキ」「年々カッコ良さがましてます」 動画に登場するのは柿谷と丸高の2人で、撮影場所は自宅リビングのようだ。夫妻は部屋着のようなラフな服装で登場し、最初にお辞儀をした。続いて丸高が夫