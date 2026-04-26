セルティックは現地４月25日、スコットランドリーグ第34節で、フォルカークとホームで対戦。３−１で勝利した。この試合で２ゴール１アシストと圧巻の活躍を見せたのが、前田大然だった。まずは30分、得意のプレスから敵陣センターサークル付近で相手のパスをカットすると、ペナルティエリア外から狙いすましたミドルシュートを放ち、先制点を挙げる。44分には、敵陣中央でプレスをかけてマイボールにし、味方からリターンパ