新彊ウイグル自治区カラマイリ山有蹄類野生動物自然保護区に22日、新メンバーが加わった。野生化トレーニングを終えたモウコノウマ30頭が野生復帰に成功した。新華網が伝えた。モウコノウマ30頭は、2025年10月下旬、3グループに分け、180キロメートル離れた野生馬繁殖研究所から監視ステーションに運ばれた。30頭は越冬のための補助飼料を食べに戻ってきた約100頭のモウコノウマと囲いの中で合流し、冬への順応と群れでの自由な競