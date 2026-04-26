作詞家・秋元康氏（67）が26日までに更新されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演し、アイドルグループの作詞について言及する場面があった。「秋元康は5人いる」という都市伝説が出るほど、多くのアイドルグループの作詞を手がけてきた秋元氏。鈴木氏から「まだ作詞をしている?」と質問されると「そうなのよ、これが凄いところよ。これこそ都市伝説だよ」と返した。また秋元氏は「だって今