◇プロ野球セ・リーグ 中日3-0ヤクルト(26日、バンテリンドーム)中日の郄橋宏斗投手が7回無失点で今季初勝利。「ずっと不安だった」と胸の内を明かしました。今季5度目の先発登板となった郄橋投手は、5回2アウト満塁の打席で1点タイムリーを放ち、自ら援護点を奪うと、投げては125球の力投で7回無失点。ヤクルト先発の奥川恭伸投手に投げ勝ち、「ここまで勝てていなくてずっと不安だったんですけど、今日試合前に木下