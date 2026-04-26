◇プロ野球パ・リーグ オリックス9-4日本ハム(26日、京セラドーム)首位オリックスが4連勝。日本ハム先発の有原航平投手から8点を奪う猛攻で、九里亜蓮投手の2勝目に貢献しました。この日、お立ち台には“打”のヒーロー3人が登場。2点ビハインドの初回に、流れをたぐり寄せる逆転タイムリーを放った来田涼斗選手は、「有原投手のチェンジアップを狙って打席に入った。1打席1打席無駄にせず、自分のやれることだけをしっかりやろう