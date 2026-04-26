◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)カブス・鈴木誠也選手がホワイトソックス・村上宗隆選手の活躍について語りました。この試合で第4号ソロ含む3安打の活躍を見せた鈴木選手。試合後、現在メジャートップタイの11本のホームランを放っている村上選手について問われると「かぶることがないのでいまいち分からない」と前置きしながらも、「彼本来の力を出せているんじゃないか」と答えます。続けて「