ワシントンのホテルで開かれていたホワイトハウス記者会主催の夕食会の会場で発砲事件があり、会場にいたトランプ大統領が退避しました。【映像】発砲音→退避するトランプ氏梶川記者「晩餐会は中断され会場はまだ騒然とした状況が続いています。トランプ大統領はステージをすでに離れています」25日、トランプ氏参加の夕食会が開催されたホテルで複数回の発砲音が聞こえ、会場は一時騒然となりました。トランプ氏はすぐに会場