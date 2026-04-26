スピードスケートで夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得し、今季限りで引退した高木美帆さん（31）が、26日放送のニッポン放送「笑福亭鶴瓶日曜日のそれ」（日曜後4・00）にゲスト出演し、ミラノ・コルティナ冬季五輪後の姉にまつわるエピソードを披露した。高木さんにとって最後の五輪となった同大会では、500メートル、1000メートル、団体追い抜きでそれぞれ銅メダルを獲得した。解説席からは、平昌五輪2冠の姉