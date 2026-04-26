生涯にわたってスポーツに親しむ機会を広げるイベント、「いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会」の総合開会式が行われました。気軽にスポーツを楽しむ機会を広げ、明るく生き生きとした生活充実につなげようと毎年開催されているいしかわスポーツ・レクリエーション交流大会。開会式には、スポーツ愛好家や家族連れなど多くの人が参加しました。オープニングイベントでは