巨人・阿部慎之助監督（４７）が４―１で勝利した２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）後、二軍調整が続いている戸郷翔征投手（２６）を２８日から始まる９連戦で起用する方針を明かした。チームの若きエースとしてこれまでチームを引っ張ってきた戸郷だったが、今季は不調により開幕はまさかの二軍スタート。だが、ファームで久保コーチらとともにフォーム改造に臨み、この日はイースタン・リーグの中日戦では７回無失点と好投。一軍復