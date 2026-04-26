香港G1・クイーンエリザベス2世カップ海外競馬のG1・クイーンエリザベス2世カップ（芝2000メートル）が26日、香港シャティン競馬場で行われた。日本から参戦したマスカレードボール（牡4、手塚久）は2着だった。地元馬ロマンチックウォリアー（セ8、シャム）が制し、G1・14勝目を挙げた。マスカレードボールは道中最後方追走となり、最後の直線を迎えても未だ最後方。先行したロマンチックウォリアーが抜け出し、マスカレード