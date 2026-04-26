泣く子も黙る凶暴猫さんが、オフモードでは超甘えん坊さんに…？まるで別の猫さんのような可愛すぎる姿が注目を集めています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1.7万回再生を突破し、「このギャップがたまらん」「地球上最も激しいツンデレ動画」「こんな可愛い一面もあるんだね」といったコメントが寄せられました。 【動画：普段は凶暴な猫→オフの時はパパに密着して…意外すぎる『まるで別猫のような様子』