幸せそうにお昼寝する猫ちゃんの姿。見る人を一瞬で笑顔にすると反響を呼んでいます。話題の投稿は4万回以上表示され、5000件を超える「いいね」が寄せられています。 【写真：お昼寝中の猫がギュッと『抱きしめていたもの』とは……尊い瞬間に癒される】 後ろ足をギュッ」と抱きしめて…？ Xアカウント「ふうさん ฅ^•ﻌ•^ฅ」に投稿されたのは、可愛い寝姿の猫ちゃんです。とても幸せそうな