服はトレンドを意識しているものの、つい買い替えるのが後回しになりがちなのがバッグ。「ずっと同じバッグを使っている……」と気づいた今こそ、新調する良いタイミングかも。そこで今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】から、大人の洗練見えバッグをご紹介！ トライアングル型のミニバッグや横長フォルムのボストンバッグに持ち替えて、コーデの旬度UPを図ってみて。 ステッチとタッセルが映えるショルダ}