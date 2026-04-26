女優の高岡早紀が「自分にご褒美」として、寿司店を訪れた際のオフショットを公開した。 【写真】シャンパングラスを手ににっこり、オフも美しい！ 高岡は「今夜はお寿司とシャンパンで自分にご褒美。お疲れさま。乾杯」と投稿。シャンパングラスを右手に持ち、カメラを見て静かにほほ笑んでいる。店の作りはカウンターも含めて木が中心になっていて、高級感が漂っている。 ファンから「素敵綺麗かわいいショット