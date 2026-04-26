サウサンプトン松木玖生がマンチェスター・シティ相手に攻守に輝きを放ったイングランド2部サウサンプトンのMF松木玖生がビッグゲームで攻守に輝きを放った。サウサンプトンは現地時間4月25日、FAカップ準決勝で1部マンチェスター・シティと対戦。ベンチスタートだった松木は後半31分に途中出場すると、その3分後にいきなり得点に絡んだ。ペナルティーエリア左の手前から中央へラストパスを送り、これを受けたアイルランド代表