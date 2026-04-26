◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）ＤｅＮＡは打線が今季最少の３安打とふるわず、連敗で３カードぶりの負け越し。今季成績は１１勝１２敗となり、再び借金生活に転落した。１点ビハインドの８回には、３番手で登板した坂本裕哉投手が勝負を決定づける２失点。そのきっかけになったのが、坂本自身の“ダブルエラー”だった。無死一塁で打者・浦田の送りバントを処理しようとした際にボールを捕り損ね