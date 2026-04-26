飯塚オートのSG「第45回オールスター」は3日目を迎えた。7Rは試走トップ（3.65）の高橋貢が人気に応え1着。目を引いたのは3着に滑り込んだ永井大介（49＝川口）の走り。誰もが内寄りを走ろうとする中、角南一如とともに外を回って力強く追い上げた。永井は上機嫌で「みんなチョロチョロ内を回っていたなあ。こっちはゴーイング・マイ・ウェーだよ」と最高の笑顔。周囲から「若々しい走りだった」と冷やかされると、まんざら