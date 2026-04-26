政府が７道県１８２市町村に「特別な備え」を求めた後発地震注意情報は、２７日午後５時に期限を迎える。発表から１週間となり、地震の発生がなければ同時刻に解除される。政府は、すぐに逃げられる態勢を整えるなどの備えをした上で、社会経済活動を続けるよう求めている。