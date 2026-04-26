ボートレース宮島のプレミアムG1「マスターズチャンピオン」は最終日の26日、12Rで優勝戦が行われた。当大会、2年連続で優勝戦に進出した石渡鉄兵（52＝東京）は昨年の桐生第26回大会と同じ3着だった。イン瓜生正義のターンが流れて、石渡は2コースから差したが、2番差しから伸びた白井英治（優勝）が2マークを先取り。差し返しを狙ったものの引き波に乗ってしまった。それでも、「優勝戦に入っても瓜生選手より強めでした