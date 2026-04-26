グローバルグループ・aespaが初のドームツアー『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』の最終公演を4月26日に東京ドームで開催し、4万7000人を動員。京セラドーム大阪公演（4月11日・12日）、東京ドーム公演（4月25日・26日）の4日間で17万人を熱狂させた。【ライブ写真】初披露！aespaユニット曲パフォーマンスの模様今回のドームツアーは、昨年のアリーナツアー『2025 aespa L