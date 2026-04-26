マンチェスター・シティに所属するフィル・フォーデンに輝きは戻ってくるだろうか。クラブの至宝として常に大きな期待が寄せられるフォーデン。23-24シーズンには公式戦53試合で27ゴール13アシストという数字を残したが、その後は思うような結果を残せず。昨シーズンは公式戦49試合で13ゴール7アシスト、そして今シーズンはここまで公式戦45試合で10ゴール5アシストに留まっている。ラヤン・チェルキやアントワーヌ・セメンヨらの