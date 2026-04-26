第3弾「RS」がついにデビュー光岡は2026年4月24日、ミツオカ「M55」シリーズの第3弾となる「M55 RS」を発売しました。【ターボ仕様になりました！】新型「旧車風マニュアル車」を写真で見るM55は2023年に、光岡自動車の創業55周年を記念して誕生したモデルです。1968年創業の同社と同じ55年の人生を歩んだ「同世代の方々」をメインターゲットとし、ホンダ「シビック」を基に開発されました。エクステリアはフロントとリアを