歌手で俳優のＲＹＯＫＩＭＩＹＡＭＡこと三山凌輝が２７歳に誕生日を迎えた２６日、東京・渋谷ｄｕｏＭＵＳＩＣＥＸＣＨＡＮＧＥでバースデーコンサートを開催した。昨年８月に女優の趣里と結婚し、同９月に第１子が誕生。ライフステージが変わって以降、初めて迎える誕生日となった。昨年１１月にＢＥ：ＦＩＲＳＴを脱退し、ソロとなっても応援してくれるファンに「いろんな方々が応援してくださってますし、並大抵