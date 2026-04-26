お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドが２６放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。赤木が今月１０日、東京ドームでの巨人―ヤクルト戦の始球式に臨んだ際の裏側が紹介された。３月の巨人２軍開幕戦での始球式に続く始球式登板にドーム入りするや「ボケない！」と決意表明した赤木。「正真正銘、アウトコースいっぱい（のストライク）で阿部（慎之助）監督も『あいつ、契