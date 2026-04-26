◆パ・リーグオリックス９―４日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）日本ハムは２６日、オリックスに敗れ今季ワーストの４連敗。借金も最悪の４となった。「５番・二塁」で先発したドラフト３位・大塚瑠晏（るあん）内野手（２２）＝東海大＝は１―０の初回２死三塁で中前適時打を放ち、プロ初打点をマークした。迷いなく振り抜いた。大塚は九里の２球目シンカーをジャストミート。プロ１２打席、３安打目でプロ初打点を