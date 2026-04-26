大相撲の春巡業が２６日、埼玉・入間市で行われた。この日が巡業最終日、幕内・豪ノ山（武隈）が関取衆による申し合い稽古で最多の２３番取った。立ち合いの馬力が光り、５連勝する場面もあった。「感覚としてはまだまだだが、人数も少なかったので、（番数は）できたと思う」と振り返った。先場所は一時優勝争いの先頭に立つ活躍もあって、１０勝５敗だった。夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）へ向けては「しっかり