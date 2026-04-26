ボートレース宮島のプレミアムG1「マスターズチャンピオン」は最終日の26日、12Rで優勝戦が行われた。悔しい敗戦となった。優勝戦1号艇の瓜生正義（50＝福岡）は、インからコンマ09のスタートを決めた。だが、2、4コースの石渡鉄兵、菊地孝平がコンマ04。3カドに引っ張った白井英治がコンマ02と踏み込んだことで厳しい隊形となった。1マークを先に回るも、ターンが流れて4着。舟券に絡めなかった。ピットに帰投すると「スタ