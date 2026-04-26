◆男子プロゴルフツアー前沢杯最終日（２６日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）衣料品販売大手ＺＯＺＯ創業者で、大会発案者の前沢友作氏が会場で取材に応じ、今大会の入場者数が４日間合計で１万人を超えたことを報告した。同大会はプロアマ戦を１０日間開催し、参加権を１組１００万円で販売。ラウンドガールが全組に同行し、市場価格数億円のハイパーカーを会場に展示するなど、異例の試みで盛り上げた