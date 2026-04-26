藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が挑戦者・糸谷哲郎九段（37）に先勝して迎えた第84期名人戦7番勝負第2局は26日、青森市「ホテル青森」で2日目が指し継がれ、先手・藤井が89手で勝利した。対戦成績を2勝0敗として4連覇へ早くも折り返した。1時間の昼食休憩を挟んで54分、実質2時間近く考えて指した53手目。藤井は突破が見込めた1筋へわざわざ駒台から銀を放って攻め駒を足した。終局後、自ら「筋の悪い手」と評した。それ