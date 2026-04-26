◆春季高校野球奈良県大会▽３回戦智弁学園５―０奈良大付（２６日・さとやくスタジアム）センバツ準優勝の智弁学園が奈良大付を下し、ベスト８に進出した。小坂将商監督は、センバツで４勝を挙げたエース左腕・杉本真滉（３年）を春季大会の登録から外した。「肩も肘も問題ないが、疲れがある。（ベンチに）入れると使いたくなってしまう」と説明した。エース抜きのチームは、先発の村上雄星（３年）が２回、２番手・吉田