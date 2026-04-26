高校野球の春季四国大会は26日、準決勝2試合が行われた。新田（愛媛）は先発の築山朔弥投手（3年）が1失点の完投で、センバツ8強の英明（香川）を3―1で下した。新田の決勝進出は、準優勝した2015年春以来11年ぶり。高知商（高知）は0―8と大量リードを奪われたが、相手失策と3連続四球を足がかりに5安打を浴びせて一挙7得点。8回にも3点を挙げて、高松商（香川）に劇的な逆転勝利を飾った。高知商の決勝進出は準優勝し