「楽天０−３西武」（２６日、楽天モバイル最強パーク）０−０の延長十回、西武の攻撃中にハトが一塁ベース付近に止まり、試合が中断するハプニングがあった。２死二塁で打者・古賀の場面。２ボールで楽天の一塁・黒川がタイムを要求。一塁塁審が追い払おうとしたが数メートル歩いただけで、コーチャーズボックス付近にとどまった。試合はそのまま続行。古賀が四球を選ぶと渡部が左前打で続いて満塁とし、カナリオが左前２点