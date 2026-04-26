4月26日、福島競馬場で行われた6R・4歳上1勝クラス（芝2600m）は、古川奈穂騎乗の2番人気、アスクデッドヒート（牡4・栗東・矢作芳人）が快勝した。2馬身差の2着に1番人気のキングズトゥルー（牡4・美浦・大竹正博）、3着にフララナキラ（牡4・栗東・田中克典）が入った。勝ちタイムは2:37.9（良）。【福島3R】小林美駒騎乗 エリーニックが5馬身差圧勝2馬身差の完勝古川奈穂騎乗の2番人気、アスクデッドヒートが抜け出して勝利