巨人が２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）に４―１で勝利し、２連勝。カード勝ち越しを決めると、この日首位に立った阪神までのゲーム差を１・５とした。投げては先発・井上が立ち上がりから安定感のある投球を披露。３回まで無安打投球とＤｅＮＡ打線を封じ込めると、失点も６回一死一、三塁から三森の適時打で奪われた１点のみ。６回８６球を投じて３安打１失点（自責点０）と試合をつくった。打っては２回に小浜の適時内野安打で早