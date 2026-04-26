4月26日、福島競馬場で行われた3R・3歳未勝利（若手騎手・ダ1700m）は、小林美駒騎乗の7番人気、エリーニック（牝3・美浦・千葉直人）が快勝した。5馬身差の2着に1番人気のジョーカー（牡3・栗東・友道康夫）、3着に2番人気のマイネルゼーロス（牡3・美浦・相沢郁）が入った。勝ちタイムは1:46.4（良）。【福島1R】永島まなみが今年3勝目…モズオウンゴールで4馬身差完勝7番人気の伏兵が波乱を演出小林美駒騎乗の7番人気、エリ