4月26日、福島競馬場で行われた1R・3歳未勝利（牝・ダ1150m）は、永島まなみ騎乗の1番人気、モズオウンゴール（牝3・栗東・松下武士）が快勝した。4馬身差の2着にドリームガッサン（牝3・美浦・鈴木伸尋）、3着にマーゴットオーメン（牝3・美浦・菊沢隆徳）が入った。勝ちタイムは1:08.7（良）。2番人気で川又賢治騎乗、シェイプオブユー（牝3・栗東・吉村圭司）は、4着敗退。【フローラS】レーン騎乗 ラフターラインズが差し