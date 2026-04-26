漢江（ハンガン）デートがバレた交際歴8年のカップル、そして「本当に愛しているなら、わざわざ言葉にしない」と語る交際4年目のカップル。韓国芸能界を代表する“長寿カップル”の姿もさまざまだ。去る2018年12月、「5カ月前から交際中」と熱愛を認めた俳優イ・グァンスと女優イ・ソンビン。9年目の長期恋愛を続けている2人は、旅行やデートの目撃談に加え、公式の場でも愛情をのぞかせ、多くの人に応援されている。【画像】10年