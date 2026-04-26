最近、強い地震が相次いでいます。そこで、防災イベントを取材してきました。福山佳那 気象予報士「いま、非常時のインフラとして、自転車が注目されているんです」25日、26日と開催された「防災サイクルフェスタ」。災害特化型に進化したものや、大容量バッテリーからスマホを充電できるタイプの自転車もありました。また、自転車で困るのはパンクです。ノーパンクタイヤは、空気の代わりにウレタンなどが入っているので、釘