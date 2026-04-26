SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（29）が26日、自身のインスタグラムを更新。前髪を作った新髪形を披露した。松井は「前髪ができましたどうかな…」とつづり、これまでは分けていた前髪を降ろした写真を投稿。「5月2日は東京で久しぶりのイベント愛犬リップスくんとのカレンダーを作ったのでサインを書いてお渡しします可愛いよねゴールデンウィークの思い出を作りましょう」などと続けた。フォロワーか